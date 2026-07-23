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Οι Καβαλίερς θέλουν Χεζόνια και περιμένουν Λεμπρόν

Από τα πιο hot ονόματα σε Ευρώπη και Αμερική αυτό του Μάριο Χεζόνια, με τον Μαρκ Στέιν να αποκαλύπτει το έντονο ενδιαφέρον των Καβαλίερς για τον παίκτη της Ρεάλ.

Οι Καβαλίερς θέλουν Χεζόνια και περιμένουν Λεμπρόν
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Ο Μάριο Χεζόνια φέρεται να είναι ένας από τους παίκτες που έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ομάδων του ΝΒΑ αλλά και της Euroleague.

Ο Κροάτης σούπερ σταρ έχει ξεκαθαρίσει πως πρωταρχικός του στόχος είναι η επιστροφή του στο ΝΒΑ με τον Μαρκ Στέιν να αποκαλύπτει σήμερα πως η ομάδα του Κλίβελαντ έχει στο στόχαστρό της τον Κροάτη άσο και είναι μία από αυτές που επιθυμούν να τον προσθέσουν στο ρόστερ τους.

Τη στιγμή που οι Καβαλίερς είναι στο… περίμενε για την τελική απόφαση του Λεμπρόν Τζέιμς είναι αποφασισμένοι να κρατήσουν «ζεστό» τον Κροάτη, μιας και θέλουν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους.

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