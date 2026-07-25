ΠΑΟΚ: Αγωνία για τον τραυματισμό του Τάχα Άλι – Υποβάλλεται σε εξετάσεις

Σε αναμονή των εξετάσεων του Σουηδού εξτρέμ βρίσκεται ο «Δικέφαλος του Βορρά», προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού του.

Ο Άλι χτύπησε σστην αναμέτρηση με την Ντινάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου έγινε αναγκαστική αλλαγή μόλις στο 14ο λεπτό

Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να υποβληθεί το Σάββατο (25/7) στις απαραίτητες εξετάσεις, από τις οποίες θα προκύψει τόσο η σοβαρότητα της κάκωσης όσο και το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης. Το μόνο βέβαιο, προς το παρόν, είναι ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για τη ρεβάνς με την Ντινάμο Κιέβου, η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη (30/7) στην Τούμπα.

Από εκεί και πέρα, ο Σόλα σορετίρε ακολούθησε μέρος του προγράμματος την Παρασκευή (24/07), ενώ οι Σουαλιό Μεϊτέ και Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισαν το ατομικό πρόγραμμα θεραπείας τους.

Η επόμενη προπόνηση των «ασπρόμαυρων» είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Κυριακής (26/7) στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας.