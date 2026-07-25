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Παναθηναϊκός: Η Μπερ Σεβά κράτησε ποσοστό μεταπώλησης 25% για τον Κάνγκουα - Όσα λένε στο Ισράηλ

Ισραηλινό δημοσίευμα αποκαλύπτει τα οικονομικά δεδομένα της μεταγραφής του Κινγκς Κάνγκουα στον Παναθηναϊκό και το ποσοστό που διατήρησε η Χάποελ Μπερ Σεβά.

Παναθηναϊκός: Η Μπερ Σεβά κράτησε ποσοστό μεταπώλησης 25% για τον Κάνγκουα - Όσα λένε στο Ισράηλ
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Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε ακόμα μία σημαντική μεταγραφική κίνηση, καθώς απέκτησε τον Κινγκς Κάνγκουα από τη Χάποελ Μπερ Σεβά. Λίγο μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας από την ισραηλινή ομάδα, δημοσίευμα από το Ισραήλ φέρνει στο φως τις οικονομικές λεπτομέρειες της μετακίνησης του Ζαμπιανού μέσου.

Σύμφωνα με το sport5.il, το συνολικό ποσό της μεταγραφής ανέρχεται στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτό, μέρος των χρημάτων θα καταλήξει στον Ερυθρό Αστέρα, καθώς ο σερβικός σύλλογος διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης 20% από την προηγούμενη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή.

Η Χάποελ Μπερ Σεβά είχε αποκτήσει τον Κάνγκουα έναντι 650.000 ευρώ και, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ισραηλινού Μέσου, θα αποκομίσει καθαρό κέρδος ύψους 2,68 εκατομμυρίων ευρώ από την πώλησή του.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συμφωνίας με τον Παναθηναϊκό, η Χάποελ φέρεται να διατήρησε ποσοστό 25% σε περίπτωση μελλοντικής μεταπώλησης του διεθνούς χαφ, εξασφαλίζοντας έτσι όφελος και από ενδεχόμενη επόμενη μεταγραφή του.

Ο Κάνγκουα θα αγωνιστεί κανονικά με τη Χάποελ Μπερ Σεβά στη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League απέναντι στη Βίκινγκουρ και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στην Αθήνα, όπου θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του υπογράφοντας συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με τον Παναθηναϊκό.

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