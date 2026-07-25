· Μάντσεστερ Σίτι

Αποθέωσε τον Ρόδρι ο Μαρέσκα: «Όλοι οι προπονητές τον θέλουν στις ομάδες τους»

Ο νέος τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι ξεκαθάρισε πως πρόκειται για έναν παίκτη που κάθε προπονητής θα ήθελε στη σύνθεσή του, τονίζοντας ωστόσο πως αυτή τη στιγμή προτεραιότητα έχει η αποθεραπεία του.

Αποθέωσε τον Ρόδρι ο Μαρέσκα: «Όλοι οι προπονητές τον θέλουν στις ομάδες τους»
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Σε πρόσφατη συνέντευξη, ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι, Έντσο Μαρέσκα αναφέρθηκε στο πρόσφατο Μουντιάλ στο οποίο ξεχώρισε ο Ρόδρι, πλέκοντας το εγκώμιο του έμπειρου μέσου, ενώ ταυτόχρονα πήρε θέση για τις φήμες και το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης για την περίπτωσή του.

Ο MVP του Μουντιάλ 2026 με την εθνική Ισπανίας και νικητής της Χρυσής Μπάλας το 2024 παρουσιάζεται ως ένας από τους μεγάλους μεταγραφικούς στόχους της «βασίλισσας» για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, με τον Ιταλό τεχνικό των «πολιτών» να αναφέρει πως δεν θέλει να χάσει έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή-κλειδί.

Όπως τόνισε, κάθε προπονητής στον κόσμο επιθυμεί να έχει έναν τέτοιο παίκτη στο ρόστερ του.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Μαρέσκα:

«Γύρω από τους μεγάλους παίκτες υπάρχει πάντα φημολογία. Δεν ανησυχώ γι’ αυτό. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Άλλωστε, η Ισπανία κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο και εκείνος ήταν ο κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης.

Κάθε προπονητής θα ήθελε να έχει τον Ρόδρι στην ομάδα του, γιατί είναι ένας παίκτης παγκόσμιας κλάσης. Αυτή τη στιγμή, όμως, προέχει η επέμβαση που θα κάνει για το πρόβλημα στη μέση, νομίζω τη Δευτέρα. Στη συνέχεια θα χρειαστεί να κάνει διακοπές, να ξεκουραστεί και να αναρρώσει, και έπειτα θα επιστρέψει κοντά μας.»

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