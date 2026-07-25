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Ολυμπιακός: Επίσημη πρόταση από τη Ρίβερ Πλέιτ για τον Ορτέγκα – Όσα αναφέρουν στην Αργεντινή

Η Ρίβερ Πλέιτ κατέθεσε πρόταση στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Φρανσίσκο Ορτέγκα, με τον Αργεντινό μπακ να βλέπει θετικά την επιστροφή στην πατρίδα του, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην πατρίδα του.

Ολυμπιακός: Επίσημη πρόταση από τη Ρίβερ Πλέιτ για τον Ορτέγκα – Όσα αναφέρουν στην Αργεντινή
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Η Ρίβερ Πλέιτ έκανε το επόμενο βήμα για την απόκτηση του Φρανσίσκο Ορτέγκα, καταθέτοντας επίσημη πρόταση στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο, Σέζαρ Λουίς Μέρλο.

Η ομάδα από το Μπουένος Άιρες συνεχίζει την προσπάθειά της για την επιστροφή του 26χρονου αριστερού μπακ στην Αργεντινή και, όπως σημειώνεται στη χώρα, έχει ήδη κινηθεί επίσημα προς την πλευρά των «ερυθρόλευκων».

Σύμφωνα με τον Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο Ορτέγκα βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην πατρίδα του και να φορέσει ξανά τη φανέλα της Ρίβερ Πλέιτ, ωστόσο το οικονομικό κομμάτι της συμφωνίας αποτελεί μέχρι στιγμής το βασικό σημείο που πρέπει να ξεπεραστεί.

Οι λεπτομέρειες της πρότασης που κατατέθηκε από τη Ρίβερ δεν έχουν γίνει γνωστές, ωστόσο εκτιμάται πως η αργεντίνικη ομάδα δύσκολα θα φτάσει στα οικονομικά επίπεδα που έχει θέσει ο Ολυμπιακός για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή.

Άλλωστε, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, είχε αναφέρει πρόσφατα πως έχουν ήδη απορριφθεί προτάσεις για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα, δείχνοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» δεν είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν την παραχώρησή του αν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τους.

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