Επένδυση για το μέλλον στην ΑΕΚ: Ο Χριστακόπουλος ανανέωσε μέχρι το 2029

Η «Ένωση» συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον της, προχωρώντας στην επέκταση της συνεργασίας με τον 19χρονο δεξιό μπακ, για ακόμα τρία χρόνια.

Ο Χριστακόπουλος βρίσκεται αυτή την περίοδο στην Ολλανδία, όπου συμμετέχει κανονικά στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας. Οι άνθρωποι της «Ένωσης» έμειναν ικανοποιημένοι από τη δουλειά, την εξέλιξη και τη συνολική εικόνα που έχει παρουσιάσει, αποφασίζοντας να τον επιβραβεύσουν με νέο πολυετές συμβόλαιο.

Ο Χριστακόπουλος αποτελεί προϊόν των Ακαδημιών της ΑΕΚ κι έχει πάρει χρόνο συμμετοχής στα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας επί ολλανδικού εδάφους. Μέσα από τις εμφανίσεις του έχει αφήσει θετικές εντυπώσεις, δείχνοντας στοιχεία που έχουν ικανοποιήσει το τεχνικό επιτελείο και τον Μάρκο Νίκολιτς.

Στην ΑΕΚ πιστεύουν στις δυνατότητες του νεαρού ποδοσφαιριστή κι εκτιμούν πως μπορεί να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Γι’ αυτόν τον λόγο κινήθηκαν άμεσα, ώστε να διασφαλίσουν την παραμονή του στην ομάδα μέχρι το 2029.

Η ανανέωση του συμβολαίου του συνοδεύτηκε και από το καθιερωμένο «φατούρο» από τους συμπαίκτες του στην προπόνηση, με τον Χριστακόπουλο να δέχεται τα συγχαρητήρια όλων για τη νέα συμφωνία με την ΑΕΚ.