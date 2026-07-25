· Μπαρτσελόνα

Τραγωδία στο Καμπ Νου: Νεκρός εργαζόμενος σε δυστύχημα στο γήπεδο της Μπαρτσελόνα

Τραγωδία στο Καμπ Νου, καθώς 54χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης του γηπέδου της Μπαρτσελόνα.

Τραγωδία στο Καμπ Νου: Νεκρός εργαζόμενος σε δυστύχημα στο γήπεδο της Μπαρτσελόνα
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Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (24/7) η αστυνομία της Καταλονίας, ένας 54χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της εργασίας του στο έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη στο «σπίτι» των Καταλανών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος εργαζόμενος υπέστη θανάσιμο τραυματισμό από χτύπημα, ενώ παρά την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Πρόκειται για τον πρώτο θάνατο εργαζομένου από την έναρξη των εργασιών ανακαίνισης του Καμπ Νου, τον Ιούνιο του 2023. Το μεγάλο έργο της Μπαρτσελόνα έχει ήδη αντιμετωπίσει καθυστερήσεις, τόσο λόγω προβλημάτων με τις απαραίτητες άδειες όσο και εξαιτίας καταγγελιών που αφορούν τις συνθήκες εργασίας.

Η ανακατασκευή του γηπέδου αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028, με το νέο Καμπ Νου να αυξάνει τη χωρητικότητά του στους 105.000 θεατές και να μετατρέπεται στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό στάδιο της Ευρώπης.

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