Ολυμπιακός: Τελευταίο φιλικό με Άλκμααρ πριν τα ματς με Ναϊμέγκεν στο Champions League

Το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι πριν από τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με τη Ναϊμέγκεν δίνουν σήμερα (16:00, CosmoteSport1HD) οι «ερυθρόλευκοι», με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να περιμένει αντίδραση από τους παίκτες του μετά την εικόνα απέναντι στην Αντβέρπ.

Η βαριά ήττα με 3-0 από τη βελγική ομάδα στην Αμβέρσα άφησε αρκετά σημάδια στον Βάσκο τεχνικό, ο οποίος είδε πράγματα που δεν τον ικανοποίησαν και περιμένει από την ομάδα του μεγαλύτερη ένταση, καλύτερη εικόνα και περισσότερη ανταγωνιστικότητα.

Ο σκοπός των φιλικών αγώνων, άλλωστε, είναι ακριβώς αυτός: να εμφανιστούν οι αδυναμίες πριν από τα επίσημα παιχνίδια, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για διορθώσεις. Ο Μεντιλίμπαρ έχει πλέον την ευκαιρία να αξιολογήσει την κατάσταση του ρόστερ και να εντοπίσει τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση.

Η αναμέτρηση με την Άλκμααρ αποτελεί το έκτο και τελευταίο φιλικό για τον Ολυμπιακό στην προετοιμασία του. Από εκεί και πέρα, οι Πειραιώτες θα μπουν σε ρυθμούς επίσημων αγώνων, με την αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη αναμέτρηση με τη Ναϊμέγκεν (4/08) στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League να έχει ήδη ξεκινήσει.