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Ολυμπιακός: Στην Αθήνα ο Τζολάκης, τελειώνει η μεταγραφή του στη Χαλ – Φαβορί ο Σα

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης επέστρεψε στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Χαλ, με τον Ολυμπιακό να προχωρά για τον Ζοσέ Σα, για αντικαταστάτη του Έλληνα τερματοφύλακα.

Ολυμπιακός: Στην Αθήνα ο Τζολάκης, τελειώνει η μεταγραφή του στη Χαλ – Φαβορί ο Σα
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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον Ολυμπιακό, καθώς ο Κωνσταντίνος Τζολάκης βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για τη μεταγραφή του στη Χαλ, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη ξεχωρίσει τον αντικαταστάτη του.

Ο διεθνής τερματοφύλακας επέστρεψε στην Αθήνα, έχοντας αποχωρήσει από την προετοιμασία του Ολυμπιακού, προκειμένου να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά της μετακίνησής του στην αγγλική ομάδα. Οι δύο σύλλογοι βρίσκονται κοντά σε συμφωνία κι όλα δείχνουν πως η μεταγραφή μπαίνει στην τελική της ευθεία.

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Την ίδια στιγμή, οι Πειραιώτες έχουν προχωρήσει τον σχεδιασμό τους για τη θέση του τερματοφύλακα, με τον Ζοσέ Σα να αποτελεί το μεγάλο φαβορί για να καλύψει το κενό που αφήνει ο Τζολάκης. Ο Πορτογάλος γνωρίζει πολύ καλά τον Ολυμπιακό, αλλά και το περιβάλλον στου Ρέντη, ενώ και ο ίδιος εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής του.

Η περίπτωση του Σα θεωρείται αυτή τη στιγμή η επικρατέστερη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμα οριστική συμφωνία. Στη λίστα του Ολυμπιακού είχε βρεθεί και ο Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, όμως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έδωσε το «πράσινο φως» για την απόκτησή του. Παράλληλα, ο Στέφαν Ορτέγκα είχε εξεταστεί ως επιλογή, ωστόσο η συγκεκριμένη υπόθεση έχει υποχωρήσει το τελευταίο διάστημα.

Το δεδομένο είναι πως μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Τζολάκη, ο Ολυμπιακός θα κινηθεί άμεσα για την απόκτηση του νέου βασικού του τερματοφύλακα.

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