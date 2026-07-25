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Τολιόπουλος: «Πλέον στον Άρη νιώθω σαν το σπίτι μου»

Ο Βασίλης Τολιόπουλος μίλησε για την επιστροφή του στον Άρη, τονίζοντας τον ιδιαίτερο δεσμό που τον συνδέει με τους «κίτρινους».

Τολιόπουλος: «Πλέον στον Άρη νιώθω σαν το σπίτι μου»
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Ο Βασίλης Τολιόπουλος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την επιστροφή του στον Άρη, λίγες ώρες μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας των δύο πλευρών για συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την επιστροφή του, ο Τολιόπουλος στάθηκε στον ιδιαίτερο δεσμό που έχει αναπτύξει με τον σύλλογο και τον κόσμο του Άρη, εκφράζοντας την ικανοποίησή του που θα φορέσει ξανά τη φανέλα των «κιτρινόμαυρων».

Οι δηλώσεις του Τολιόπουλου:

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επέστρεψα και στον Άρη και στη Θεσσαλονίκη. Πλέον στον Άρη νιώθω σαν το σπίτι μου.

Είναι η ομάδα που θα έχω περάσει τα περισσότερα χρόνια μαζί, ο κόσμος που έχω δεθεί περισσότερο από όλους οπότε πραγματικά νιώθω πάρα πολύ οικεία και σαν το σπίτι μου».

https://www.instagram.com/reel/DbNjQU6sMn5/
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