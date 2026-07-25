· Βαλένθια

Επέστρεψε στη Βαλένθια ο Λούκας Μαρί

Ο Λούκας Μαρί επέστρεψε στη Βαλένθια μετά από μία σεζόν στο NCAA με το Βερμόντ.

Επέστρεψε στη Βαλένθια ο Λούκας Μαρί
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Η Βαλένθια ανακοίνωσε την επιστροφή του Λούκας Μαρί, ο οποίος έπειτα από μία χρονιά στο NCAA επιστρέφει στον σύλλογο για να αποτελέσει μέλος της ανδρικής ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο 20χρονος γκαρντ, με ύψος 1,97 μ., αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της ισπανικής ομάδας. Το περασμένο καλοκαίρι αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στις Ηνωμένες Πολιτείες, φορώντας τη φανέλα του Βερμόντ στο NCAA.

Στην πρώτη και μοναδική του σεζόν στο κολεγιακό πρωτάθλημα, ο Μαρί κατέγραψε 30 συμμετοχές, έχοντας κατά μέσο όρο 5 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ σε 20 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

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