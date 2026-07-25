EuroLeague: Οι κορυφαίες στιγμές του Κέντρικ Ναν σε ένα εντυπωσιακό βίντεο

Ο Κέντρικ Ναν αποτέλεσε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, με τον Αμερικανό γκαρντ να ηγείται των «πρασίνων» σε πολλές κρίσιμες αναμετρήσεις της EuroLeague.

Η διοργανώτρια αρχή θέλησε να αναδείξει την εξαιρετική παρουσία του Ναν, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο με τις κορυφαίες στιγμές του από τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Ο Ναν ολοκλήρωσε τη σεζόν έχοντας αγωνιστεί σε 37 παιχνίδια της EuroLeague, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 18,2 πόντους, 2,7 ριμπάουντ και 3,5 ασίστ ανά αγώνα, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους παίκτες της διοργάνωσης.

Δείτε το βίντεο: