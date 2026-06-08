ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Ελλάδα - Ιταλία: Τα highlights της φιλικής αναμέτρησης (video) ONSPORTS TEAM 08 Ιουνίου 2026, 00:23 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Δείτε το γκολ και τις καλύτερες στιγμές από το φιλικό της Ελλάδας με την Ιταλία. highlights Ελλάδα-Ιταλία Βίντεο Εθνική Ελλάδας COMMENTS Παιχνίδι από παντού στη Novibet με το νέο Mobile App Εξασφάλισε τη θέση σου στην μάχη του αιώνα. Tickets here. LATEST NEWS 02:24 SUPER LEAGUE Βόλος: Συνεχίζει την καριέρα του στην Κόστα Ρίκα ο Χουάνπι 00:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Ελλάδα - Ιταλία: Τα highlights της φιλικής αναμέτρησης (video) 00:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Ελλάδα - Ιταλία 0-1: Άργησε να πάρει μπροστά και ηττήθηκε 23:59 ΜΠΑΣΚΕΤ Διακοπή αγώνα μπάσκετ στο Ισραήλ λόγω βομβαρδισμών – Εκκένωση του γηπέδου, στο υπόγειο οι αθλητές! 23:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Ελλάδα - Ιταλία: Η αποβολή του Ρετζιάνι (video) 23:27 OPINION Με 2-3 Γένσεν, το ρόστερ θα μπορέσει να αλλάξει επίπεδο 23:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Ελλάδα - Ιταλία: Το γκολ του Εσπόζιτο για το 0-1 (video) 22:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Μπερνάρντο Σίλβα: Επίσημη πρόταση από τη Μπαρτσελόνα 22:35 ΜΠΑΣΚΕΤ Αισχρή επίθεση του αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο 22:24 NBA Στο MSG για το Game 3 των τελικών του NBA ο Ντόναλντ Τραμπ - Ακυρώνονται watch parties των Νικς 22:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Ντόργκου για Έρικσεν: «Μου είπε πως πριν τον αγώνα ένιωθε μια μικρή ενόχληση» 21:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Μίλησε με την οικογένειά του ο Έρικσεν - Το μήνυμά του ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ