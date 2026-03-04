Ομάδες

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ: Τα highlights της αναμέτρησης στη Λεωφόρο - Βίντεο
Onsports Team 04 Μαρτίου 2026, 20:27
SUPER LEAGUE / ΟΦΗ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ: Δείτε βίντεο με τα γκολ και όλα τα highlights της αναβολής αναμέτρησης της 1ης αγωνιστικής της Super League.

Με εξαιρετική εμφάνιση στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τον ΟΦΗ με 4-1 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στο εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής της Super League, έφτασε τρεις σερί νίκες στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από 14 μήνες και σταθεροποιήθηκε μόνος του στην 4η θέση της βαθμολογίας και στη ζώνη των play off.

Τα γκολ των Γεντβάι (7’), Ρενάτο Σάντσες (15’), Αντίνο (51’) και Ζαρουρί (86’) «καθάρισαν» το τρίποντο για τους «πράσινους», με τον ΟΦΗ να μειώνει προσωρινά σε 2-1 με τον Σαλσέδο στο 45’+1’.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ HIGHLIGHTS:



