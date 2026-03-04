Ομάδες

Συνεχίζει τις προκλήσεις η EuroLeague: Πρόστιμο και ποινή μιας αγωνιστικής με αναστολή σε Αταμάν
Onsports Team 04 Μαρτίου 2026, 20:19
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Σαν να μην έφτανε η αλλοίωση αποτελέσματος στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παρί, η EuroLeague τιμώρησε και τον Εργκίν Αταμάν.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR στερήθηκε τη νίκη κόντρα στην Παρί, με τους διαιτητές να μη δίνουν το πεντακάθαρο φάουλ στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στην τελευταία φάση της αναμέτρησης.

Ο Εργκίν Αταμάν αντέδρασε έντονα σε αυτή την αδικία, αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή και η EuroLeague τον τιμώρησε με πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, αλλά και ποινή μίας αγωνιστικής.

Ωστόσο, όπως τονίζει η σχετική ανακοίνωση, η τιμωρία της μιας αγωνιστικής είναι με αναστολή, πράγμα που σημαίνει πως θα τεθεί σε ισχύ μόνο αν ο Τούρκος τεχνικός τιμωρηθεί για αντίστοιχο παράπτωμα στη συνέχεια.

Έτσι, ο Εργκίν Αταμάν θα βρίσκεται κανονικά στον πάγκο του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι του ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Ο Εργκίν Αταμάν, προπονητής του Παναθηναϊκού, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 10.000 € και μια αγωνιστική απαγόρευση για τη συμπεριφορά του απέναντι στο διαιτητικό τρίο στον αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Παρί, σύμφωνα με το Άρθρο 27.2.b) του Κανονισμού Πειθαρχίας της Euroleague Basketball.

Η αγωνιστική απαγόρευση αναστέλλεται υπό όρους σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Πειθαρχικού Κώδικα και θα εκτελεστεί σε περίπτωση που ο κ. Αταμάν διαπράξει παρόμοιο παράπτωμα κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26».



