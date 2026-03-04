Αγωνία στον Παναθηναϊκό με Ίνγκασον -Μεγάλο πρόβλημα εν’ όψει Μπέτις (vid)

Οnsports Τeam

Μεγάλο πρόβλημα για τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος είδε τον Ίνγκι Ίνγκασόν να τραυματίζεται στο γόνατο από επικίνδυνο μαρκάρισμα του Σαλσέδο και να περνάει εκτός, με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να αγωνιούν εν' όψει της αναμέτρησης με τη Μπέτις.

Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ μπορεί να ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο από άποψη αποτελεσματικότητας για τους γηπεδούχους, αλλά η συνέχεια δεν ήταν το ίδιο καλή.

Μετά από ένα πολύ επικίνδυνο μαρκάρισμα του Σαλσέδο πάνω στον Ίνγκασον, ο σέντερ μπακ του Παναθηναϊκού τραυματίστηκε στο γόνατο και ζήτησε αλλαγή, με τον Ράφα Μπενίτεθ να βλέπει τον παίκτη του να αποχωρεί κουτσαίνοντας από τον αγωνιστικό χώρο.

Όπως είναι φυσιολογικό στις τάξεις της ομάδας του Παναθηναϊκού σήμανε... συναγερμός, μιας και ήδη ο Ισπανός τεχνικός εν' όψει Μπάτις αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα στις θέσεις των κεντρικών αμυντικών, πρόβλημα που θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο σε περίπτωση απουσίας του έμπειρου αμυντικού.

Ο Μπενίτεθ δε μπορεί να υπολογίζει στον Πάλμπερ-Μπράουν που είναι τραυματίας, τον Γέντβαι που είναι εκτός λίστας αλλά και τους Τουμπά και Ερνάντεθ, με τον πρώτο να έχει συμπληρώσει κάρτες και τον δεύτερο να έχει δεχθεί κόκκινη στον επαναληπτικό με την Πλζεν.