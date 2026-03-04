Ομάδες

Μαρόκο: Νέα εποχή χωρίς Ρεγκραγκί στον πάγκο
Onsports Team 04 Μαρτίου 2026, 19:25
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαρόκο: Νέα εποχή χωρίς Ρεγκραγκί στον πάγκο

To τέλος της θητείας του Ουαλίντ Ρεγκραγκί ως προπονητή του Μαρόκου, που αναμενόταν εδώ και αρκετές εβδομάδες, είναι πλέον επίσημο.

Ο προπονητής υπέγραψε τη λύση του συμβολαίου του με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Μαρόκου, όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα «L' Equipe». Λίγο μετά το τέλος του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, αποφάσισε να μην συνεχίσει, παρά την προοπτική να αγωνιστεί σε ένα ακόμη Παγκόσμιο Κύπελλο (11 Ιουνίου-19 Ιουλίου).

Ο Μοχάμεντ Ουαντί, ο προπονητής της ομάδας κάτω των 20 ετών, αναμένεται να τον αντικαταστήσει, με τους Ζοάο Σακραμέντο και Γιουσούφ Χαντζί ως βοηθούς του.



