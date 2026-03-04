Παναθηναϊκός - ΟΦΗ: Τα τέσσερα υπέροχα γκολ των «πράσινων» στη Λεωφόρο - Βίντεο

Onsports Team

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ : Δείτε βίντεο με τα τέσσερα γκολ του Τριφυλλιού στην εξ αναβολής αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής.

Με εξαιρετική εμφάνιση στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τον ΟΦΗ με 4-1 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στο εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής της Super League, έφτασε τρεις σερί νίκες στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από 14 μήνες και σταθεροποιήθηκε μόνος του στην 4η θέση της βαθμολογίας και στη ζώνη των play off.

Τα γκολ των Γεντβάι (7’), Ρενάτο Σάντσες (15’), Αντίνο (51’) και Ζαρουρί (86’) «καθάρισαν» το τρίποντο για τους «πράσινους», με τον ΟΦΗ να μειώνει προσωρινά σε 2-1 με τον Σαλσέδο στο 45’+1’.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΓΚΟΛ: