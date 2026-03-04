Ομάδες

Live Streaming η παρουσίαση του Αντρέα Τρινκιέρι από τον ΠΑΟΚ
Οnsports Τeam 04 Μαρτίου 2026, 18:01
BASKET LEAGUE / ΠΑΟΚ

Live Streaming η παρουσίαση του Αντρέα Τρινκιέρι από τον ΠΑΟΚ

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ παρουσιάζει με κάθε επισημότητα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ιταλό τεχνικό -Παρακολουθήστε live την εκδήλωση. 

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ μετά το τέλος της συνεργασίας της με τον Γιούρι Ζντοβτς συμφώνησε σε όλα με τον Αντρέα Τρινκιέρι. 

Ο Ιταλός τεχνικός βρίσκεται στη χώρα μας εδώ και λίγες ώρες με τη διοίκηση της ομάδας της Θεσσαλονίκης να παρουσιάζει με κάθε επισημότητα την έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών. 

Ο Τρινκιέρι θα κάτσει στον πάγκο του ΠΑΟΚ από την νέα σεζόν. 



