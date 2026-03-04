Live Streaming η παρουσίαση του Αντρέα Τρινκιέρι από τον ΠΑΟΚ

Οnsports Τeam

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ παρουσιάζει με κάθε επισημότητα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ιταλό τεχνικό -Παρακολουθήστε live την εκδήλωση.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ μετά το τέλος της συνεργασίας της με τον Γιούρι Ζντοβτς συμφώνησε σε όλα με τον Αντρέα Τρινκιέρι.

Ο Ιταλός τεχνικός βρίσκεται στη χώρα μας εδώ και λίγες ώρες με τη διοίκηση της ομάδας της Θεσσαλονίκης να παρουσιάζει με κάθε επισημότητα την έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο Τρινκιέρι θα κάτσει στον πάγκο του ΠΑΟΚ από την νέα σεζόν.