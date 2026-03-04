Κηφισιά – ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου

Onsports Team

Με δεκάρι τον Μπιάνκο και Σάντσες στο δεξιό άκρο της άμυνας, ο «Δικέφαλος» θα προσπαθήσει να «πιάσει» κορυφή.

Με νίκη στο εξ αναβολής με την Κηφισιά για την Super League, ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει στην κορυφή της βαθμολογίας «συγκάτοικος» με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Λίγες μέρες πριν το ντέρμπι του «Γ. Καραϊσκάκης».

Το έργο της ομάδας του Ράζβαν Λουτσέσκου δεν είναι εύκολο στη Νεάπολη και ο Ρουμάνος τεχνικός κατέστρωσε τα πλάνα του για αυτό το ματς. Στην ενδεκάδα έχει τον Μπιάνκο σε ρόλο επιτελικού μέσου.

Κάτω απ’ τα δοκάρια ο Τσιφτσής, Στην άμυνα δεξιά ο Σάντσες και αριστερά ο Μπάμπα. Κεντζιόρα και Μιχαηλίδης οι δύο στόπερ. Οζντόεφ με Ζαφείρη στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Ο Μπιάνκο σε ελεύθερο δημιουργικό ρόλο, με τους Ζίβκοβιτς και Χατσίδη στα άκρα. Κορυφή στην επίθεση ο Γιακουμάκης.