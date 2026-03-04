Ομάδες

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ: Η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ
Onsports Team 04 Μαρτίου 2026, 17:06
SUPER LEAGUE / ΟΦΗ / Παναθηναϊκός

Με Γεντβάι στη δεξιά πλευρά και Μπακασέτα-Σάντσες στα χαφ, οι «πράσινοι» απέναντι στην ομάδα της Κρήτης.

Ο Παναθηναϊκός θέλει πάση θυσία τη νίκη απέναντι στον ΟΦΗ, στο εξ αναβολής ματς για την 1η αγωνιστική. Οι «πράσινοι» με τους βαθμούς αυτούς αποκτούν προβάδισμα για τα πλέι οφ, λίγες μέρες πριν την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό.

Ο Ράφα Μπενίτεθ που έχει πολλά προβλήματα, παρατάσσει την ομάδα του με τον Γεντβάι δεξιό μπακ-χαφ στο 3-4-3 που διατηρεί.

Ο Λαφόν κάτω απ’ τα δοκάρια. Κάτρης, Ίνγκασον, Ερνάντεθ στα στόπερ. Γεντβάι και Κυριακόπουλος στις πλευρές. Μπακασέτας και Σάντσες στον άξονα των χαφ, με τους Ταμπόρδα και Αντίνο να δίνουν βοήθειες στον Τετέι.

HCkwgYjXQAAlLtZ.jpg



