Στη Θεσσαλονίκη ο Αντρέα Τρινκιέρι

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Ιταλός τεχνικός ο οποίος θα παρουσιαστεί από την ομάδα του ΠΑΟΚ και θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία το καλοκαίρι.

Στη Θεσσαλόνικη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Αντρέα Τρινκιέρι ο οποίος μέσα στην ημέρα θα παρουσιαστεί από την ομάδα του ΠΑΟΚ.

Ο Τρινκιέρι συμφώνησε σε όλα με την ομάδα της Θεσσαλονίκης για ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας, από το προσεχές καλοκαίρι, από τη στιγμή που αποτέλεσε παρελθόν ο Γιούρι Ζντοβτς.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι κατά την άφιξή του, μίλησε στα ελληνικά, καλημερίζοντας τους παρευρισκόμενους, ενώ αύριο (5/3) θα δώσει το παρών στην προπόνηση του ΠΑΟΚ, πριν επιστρέψει στην Ιταλία.