Στη Θεσσαλονίκη ο Αντρέα Τρινκιέρι
Οnsports Τeam 04 Μαρτίου 2026, 15:16
BASKET LEAGUE / ΠΑΟΚ

Στη Θεσσαλονίκη ο Αντρέα Τρινκιέρι

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Ιταλός τεχνικός ο οποίος θα παρουσιαστεί από την ομάδα του ΠΑΟΚ και θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία το καλοκαίρι. 

Στη Θεσσαλόνικη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Αντρέα Τρινκιέρι ο οποίος μέσα στην ημέρα θα παρουσιαστεί από την ομάδα του ΠΑΟΚ. 

Ο Τρινκιέρι συμφώνησε σε όλα με την ομάδα της Θεσσαλονίκης για ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας, από το προσεχές καλοκαίρι, από τη στιγμή που αποτέλεσε παρελθόν ο Γιούρι Ζντοβτς. 

Ο Αντρέα Τρινκιέρι κατά την άφιξή του, μίλησε στα ελληνικά, καλημερίζοντας τους παρευρισκόμενους, ενώ αύριο (5/3) θα δώσει το παρών στην προπόνηση του ΠΑΟΚ, πριν επιστρέψει στην Ιταλία.



