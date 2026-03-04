ΑΕΚ: Βγήκαν τα εισιτήρια με Τσέλιε στην Σλοβενία

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Στη διάθεση των οπαδών της ΑΕΚ έχουν τεθεί τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ΑΕΚ για την αναμέτρηση με την Τσέλιε στη Σλοβενία.

Η Ένωση θα αντιμετωπίσει την Τσέλιε την μεθεπόμενη Πέμπτη (12/03) στην Σλοβενία για τον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του Conference League και η ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση για τα εισιτήρια του παιχνιδιού.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι αρχίζει η διαδικασία προαγοράς εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με τη NK Celje, για τη φάση των «16» του UEFA Conference League, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 12 Μαρτίου στις 21:00 (22:00 ώρα Ελλάδος), στο Stadion Z'dežele.

Τιμή & Όροι Διάθεσης



• Τιμή εισιτηρίου: 20€

• Κάθε φίλαθλος μπορεί να προμηθευτεί έως δύο (2) εισιτήρια



Διαδικασία Πώλησης



Η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις:

1η Φάση – Προτεραιότητα (έως 06/03 και ώρα 12:00)



Προτεραιότητα στην αγορά θα έχουν οι φίλαθλοι που είχαν προμηθευτεί εισιτήριο σε τουλάχιστον έναν από τους προηγούμενους εκτός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της ομάδας με: Hapoel Be'er Sheva, RSC Anderlecht, NK Celje, ACF Fiorentina, Samsunspor.

*Εξαιρούνται όσοι φίλαθλοι προμηθεύτηκαν εισιτήριο μέσω Λέσχης Φίλων ΑΕΚ.

2η Φάση – Ελεύθερη Πώληση (από 06/03 και ώρα 12:30)



Θα ακολουθήσει ελεύθερη πώληση για κάθε φίλαθλο που επιθυμεί να προμηθευτεί εισιτήριο, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Οι φίλαθλοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία προαγοράς εισιτηρίου, θα το παραλάβουν σε δεύτερο χρόνο τις επόμενες ημέρες, μαζί με όλες τις αναλυτικές οδηγίες για την είσοδο τους στο γήπεδο.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας από την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΕΚ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ΕΔΩ».