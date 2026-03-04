Μπενίτεθ: «Είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να κερδίσουμε»

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για τη σέντρα του εξ' αναβολής αγώνα με τον ΟΦΗ και ο Ισπανός τεχνικός δεν έκρυψε την αισιοδοξία του για την τελική έκβαση της αναμέτρησης.

Ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ με την νίκη να είναι μονόδρομος και ο Ράφα Μπενίτεθ μιλώντας στο MatchDay Mag σχολίασε τις επιλογές του, τις αποφάσεις του αλλά και τις δυνατότητες της ομάδας του.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στο MatchDay Mag: