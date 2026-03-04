«Όταν παίζεις δύο αγώνες την εβδομάδα, πρέπει να αλλάζεις ποδοσφαιριστές. Το κάναμε απέναντι στον Άρη με επτά παίκτες και κερδίσαμε, κάτι που σημαίνει πως υπήρχε ένα θετικό σημάδι ότι η ομάδα γίνεται πιο ισχυρή. Θα κάνουμε το ίδιο και στο επόμενο παιχνίδι. Θα αναλύσουμε λεπτομερώς τον καθένα ξεχωριστά για να δούμε ποιος είναι σε καλή φυσική κατάσταση. Και για κάθε θέση θα πρέπει να πάρουμε μία απόφαση. Είναι κάτι που μου αρέσει να κάνω, γιατί όλοι οι ποδοσφαιριστές νιώθουν μέρος του γκρουπ και είναι φανταστικό αν μπορείς να κερδίζεις, γιατί η νοοτροπία της ομάδας γίνεται δυνατότερη και όλοι οι παίκτες, στο τέλος της ημέρας, έχουν συνεισφορά.
Μπενίτεθ: «Είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να κερδίσουμε»
Ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για τη σέντρα του εξ' αναβολής αγώνα με τον ΟΦΗ και ο Ισπανός τεχνικός δεν έκρυψε την αισιοδοξία του για την τελική έκβαση της αναμέτρησης.
Ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ με την νίκη να είναι μονόδρομος και ο Ράφα Μπενίτεθ μιλώντας στο MatchDay Mag σχολίασε τις επιλογές του, τις αποφάσεις του αλλά και τις δυνατότητες της ομάδας του.
Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στο MatchDay Mag:
Περιμένω ένα διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με τον πρόσφατο αγώνα που δώσαμε με τον ΟΦΗ. Θα είναι ένας δύσκολος αγώνας γιατί έχουν αυτοπεποίθηση και θα είναι μια πρόκληση γι’ αυτούς να αλλάξουν αυτό που συνέβη την προηγούμενη φορά. Οπότε θα είναι δύσκολο. Ωστόσο, είμαι πεπεισμένος πως μπορούμε να κερδίσουμε το ματς. Όπως πάντως έχουμε δει σε αυτή τη Λίγκα, δεν υπάρχουν εύκολοι αγώνες, οπότε θα πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας».