Γιατί το L’Étape Greece by Tour de France presented by Skoda είναι η ευκαιρία να ξεπεράσεις… εσένα

Αν έχεις βάλει και εσύ την άσκηση και το ποδήλατο στην καθημερινότητά σου, κάποια στιγμή φτάνεις σε ένα σημείο που οι προπονήσεις από μόνες τους δεν αρκούν.

Θέλεις ένα πλαίσιο, έναν αγώνα-στόχο, γύρω από τον οποίο θα «χτίσεις» τη χρονιά σου. Το L’Étape Greece by Tour de France presented by Skoda, που θα πραγματοποιηθεί στη Σπάρτη, είναι ακριβώς αυτό: Μια διοργάνωση που δίνει νόημα στην προσπάθεια 12 μηνών (και όχι μόνο).

Δεν μιλάμε για έναν αγώνα λίγων και εκλεκτών. Η ίδια η φιλοσοφία της διοργάνωσης είναι ανοιχτή, καθώς απευθύνεται σε ερασιτέχνες αθλητές, σε ανθρώπους που αγαπούν την πρόκληση και την ατμόσφαιρα ενός μεγάλου event και θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις σου σε πραγματικές συνθήκες αγώνα. Φυσικά, δεν λείπουν οι elite αθλητές που έρχονται για να βελτιωθούν και να αναμετρηθούν με τον εαυτό τους σε έναν αγώνα υψηλού επιπέδου. Σίγουρα, πάντως, όλοι έχουν βάλει τη διοργάνωση στο αθλητικό καλεντάρι τους για να ζήσουν την εμπειρία ενός διεθνούς κύρους ποδηλατικού αγώνα σε ένα μοναδικό τοπίο.

Η εμπειρία του Tour de France αλά ελληνικά

Η παγκόσμια σειρά L’Étape μεταφέρει το πνεύμα του Tour de France σε δεκάδες χώρες, δίνοντας τη δυνατότητα στους ερασιτέχνες να αγωνιστούν όπως οι επαγγελματίες αθλητές. Κλειστοί δρόμοι, επίσημη χρονομέτρηση, αγωνιστικά blocks εκκίνησης και υποστήριξη κατά μήκος της διαδρομής είναι μερικά από τα στοιχεία που δείχνουν το επίπεδο του αγώνα.

Στη Σπάρτη, αυτή η εμπειρία αποκτά ξεχωριστό χαρακτήρα. Η εκκίνηση και ο τερματισμός σε μια περιοχή με έντονο ιστορικό και φυσικό αποτύπωμα δίνουν διαφορετική βαρύτητα στη συμμετοχή. Δεν είναι μόνο τα χιλιόμετρα που θα «γράψεις», αλλά η αίσθηση ότι αγωνίζεσαι μαζί με άλλους ποδηλάτες σε έναν ξεχωριστό τόπο.

Το L’Étape Greece by Tour de France presented by Skoda προσφέρει διαφορετικές επιλογές διαδρομών, ώστε ο κάθε ποδηλάτης να βρει τη δική του πρόκληση. Η μεγάλη διαδρομή (The Race), 140 χλμ. με σχεδόν 1.700 μέτρα υψομετρικής διαφοράς, είναι αναμφίβολα μια ολοκληρωμένη δοκιμασία αντοχής. Το τερέν εναλλάσσεται, οι ανηφόρες απαιτούν ρυθμό και καθαρό μυαλό, ενώ η συνολική διάρκεια του αγώνα σε φέρνει αντιμέτωπο με τη σωστή διαχείριση δυνάμεων.

Η μικρότερη διαδρομή (The Ride), 67 χλμ. με υψομετρικά 1250 μ., είναι πιο compact αλλά εξίσου δυνατή πρόκληση. Προσφέρει μια γρηγορότερη, πιο έντονη εμπειρία για τους ερασιτέχνες ποδηλάτες που θέλουν να ζήσουν την ατμόσφαιρα του Tour de France.

Επαγγελματίες ή ερασιτέχνες αθλητές θα ξεκινήσουν και θα τερματίσουν μπροστά στο επιβλητικό άγαλμα του Λεωνίδα, ενώ θα περάσουν από την αρχαία ακρόπολη της Σπάρτης και το ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος, την επιβλητική καστροπολιτεία του Μυστρά και το αρχοντικό Γύθειο μέχρι τα φυσικά περάσματα του Ταΰγετου. Αλήθεια τώρα, ποιος δεν θα ήθελε να απολαύσει αυτόν τον συνδυασμό φύσης και ιστορίας πάνω στο ποδήλατό του;

Γιατί να δώσεις αγωνιστικό ραντεβού στη Σπάρτη

Αν έχεις αφιερώσει χρόνο στην προπόνηση, αν έχεις βγει να κάνεις χιλιόμετρα πάνω στο ποδήλατό σου με κρύο ή αέρα, κάποια στιγμή θες να τα δεις να αποτυπώνονται κάπου. Σε μια διαδρομή που θα σε κάνει να πάρεις σημαντικές αποφάσεις: Πότε κρατάς, πότε ανοίγεις, πότε ακολουθείς γκρουπ και πότε μένεις μόνος. Σε μια διαδρομή που θα θυμάσαι για χρόνια.

Στη Σπάρτη είναι η ώρα να περάσεις το δικό σου τεστ διαχείρισης δυνάμεων, αντοχής και ψυχολογίας μαζί. Βέβαια, δεν θα είσαι πραγματικά μόνος καθώς εκατοντάδες ποδηλάτες όπως εσύ, από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο, θα είναι εκεί για να ξεπεράσουν τον εαυτό τους. Και αυτός, τελικά, είναι ο λόγος να βρεθείς στο L’Étape Greece by Tour de France presented by Skod: Να ξεπεράσεις τον καλύτερο -μέχρι τώρα- εαυτό σου.

Κάνε την εγγραφή σου εδώ: https://greece.letapeseries.com/registration