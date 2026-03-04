Ομάδες

Παναθηναϊκός: Το «αντίο» στον Βασίλη Δανιήλ - «Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη»
Eurokinissi Sports
Onsports Team 04 Μαρτίου 2026, 11:24
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Το «αντίο» στον Βασίλη Δανιήλ - «Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη»

Ανακοίνωση με την οποία εκφράζει τα συλλυπητήριά της για την απώλεια του Βασίλη Δανιήλ εξέδωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο Έλληνας προπονητής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 88 ετών και η «πράσινη» ΠΑΕ αποχαιρετά τον πρώην κόουτς του «τριφυλλιού» με σεβασμό και ευγνωμοσύνη, όπως τονίζεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του εμβληματικού Βασίλη Δανιήλ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Η προσφορά του στον σύλλογο και στο ελληνικό ποδόσφαιρο υπήρξε σημαντική και η οικογένεια του Παναθηναϊκού τον αποχαιρετά με σεβασμό και ευγνωμοσύνη.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».

 



