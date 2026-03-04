Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Συλλυπητήρια για την απώλεια του Βασίλη Δανιήλ
Eurokinissi Sports
Onsports Team 04 Μαρτίου 2026, 12:23
ΜΠΑΣΚΕΤ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Συλλυπητήρια για την απώλεια του Βασίλη Δανιήλ

Το δικό της «αντίο» για τον θάνατο του Βασίλη Δανιήλ… είπε ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Ο εκλιπών άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 88 ετών και η «πράσινη» ΚΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει τα συλλυπητήριά της για την απώλειά του.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του Βασίλη Δανιήλ. Ο άλλοτε προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού αλλά και της Εθνικής μας Ομάδας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο - Πέθανε ο Βασίλης Δανιήλ

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο - Πέθανε ο Βασίλης Δανιήλ
SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Το «αντίο» στον Βασίλη Δανιήλ - «Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη»

Παναθηναϊκός: Το «αντίο» στον Βασίλη Δανιήλ - «Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη»

Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Νέο πρόβλημα με Ουόκαπ - Ατομικό ο Τεξανός πριν τον Παναθηναϊκό AKTOR
9 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Νέο πρόβλημα με Ουόκαπ - Ατομικό ο Τεξανός πριν τον Παναθηναϊκό AKTOR
ΣΠΟΡ
Γιατί το L’Étape Greece by Tour de France presented by Skoda είναι η ευκαιρία να ξεπεράσεις… εσένα
36 λεπτά πριν Γιατί το L’Étape Greece by Tour de France presented by Skoda είναι η ευκαιρία να ξεπεράσεις… εσένα
BASKET LEAGUE
Απόλυτη δικαίωση Παναθηναϊκού: Έκπτωτος και επίσημα ο Λεπενιώτης
46 λεπτά πριν Απόλυτη δικαίωση Παναθηναϊκού: Έκπτωτος και επίσημα ο Λεπενιώτης
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Στρεφέτσα: «Σκέφτομαι μόνο την Πάρμα, έχω συμβόλαιο με Ολυμπιακό»
47 λεπτά πριν Στρεφέτσα: «Σκέφτομαι μόνο την Πάρμα, έχω συμβόλαιο με Ολυμπιακό»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved