Παναθηναϊκός AKTOR: Συλλυπητήρια για την απώλεια του Βασίλη Δανιήλ

Το δικό της «αντίο» για τον θάνατο του Βασίλη Δανιήλ… είπε ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Ο εκλιπών άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 88 ετών και η «πράσινη» ΚΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει τα συλλυπητήριά της για την απώλειά του.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του Βασίλη Δανιήλ. Ο άλλοτε προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού αλλά και της Εθνικής μας Ομάδας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».