Άρης: Αίσιο τέλος - Επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη η αποστολή της Κ18 οδικώς από Κωνσταντινούπολη
Eurokinissi Sports
Onsports Team 04 Μαρτίου 2026, 11:41
ΜΠΑΣΚΕΤ / Άρης

Άρης: Αίσιο τέλος - Επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη η αποστολή της Κ18 οδικώς από Κωνσταντινούπολη

Τις δραματικές στιγμές που βίωσαν στο Ντουμπάι περιέγραψαν ο αρχηγός της αποστολής της Κ18 του Άρη, Νίκος Τζώρας, και ο προπονητής Ανδρέας Κεσαπίδης.

Η περιπέτεια των μελών της ομάδας μπάσκετ Κ18 του Άρη είχε αίσιο τέλος, καθώς είχαν εγκλωβιστεί στο Αμπού Ντάμπι μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή. Το πρωί της Τετάρτης (04/03), το πούλμαν της αποστολής έφτασε στο Παλέ ντε Σπορ της Θεσσαλονίκης, με τους νεαρούς αθλητές να επιστρέφουν με ασφάλεια στα σπίτια και τις οικογένειές τους.

Η αποστολή ταξίδεψε αρχικά με πτήση τσάρτερ από το Αμπού Ντάμπι στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί συνέχισε οδικώς μέχρι τη Θεσσαλονίκη.

Σε δηλώσεις του, ο Νίκος Τζώρας εξέφρασε την ανακούφισή του για την έκβαση της υπόθεσης: «Είμαστε στο σπίτι και είμαστε όλοι ασφαλείς. Όλα τα παιδιά επέστρεψαν στις οικογένειές τους. Το κύριο μέλημά μας τώρα είναι να επιστρέψουν και οι υπόλοιποι που έχουν μείνει πίσω, οι γονείς των παιδιών και κάποιοι συνοδοί της αποστολής». Όπως σημείωσε, μετά τις πρώτες ανησυχητικές στιγμές, η αποστολή παρέμεινε ασφαλής στο ξενοδοχείο μέχρι την αναχώρηση.

Η ΚΑΕ Άρης ευχαρίστησε την Euroleague Basketball, το Υπουργείο Εξωτερικών και την ελληνική πρεσβεία στο Αμπού Ντάμπι για τις συντονισμένες ενέργειές τους, τόσο για την ασφαλή επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα όσο και για τη διασφάλιση άρτιων συνθηκών διαμονής κατά τη διάρκεια της παραμονής της εκεί.

