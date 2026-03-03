Ομάδες

Άρης: Επίσημη ενημέρωση για την επιστροφή της Κ18 - «Στην Ελλάδα μέσω Κωνσταντινούπολης»
Οnsports Team 03 Μαρτίου 2026, 16:50
ΜΠΑΣΚΕΤ

H επίσημη ενημέρωση του Άρη για την επιστροφή της Κ18 από το Άμπου Ντάμπι.

Αναλυτικά η ενημέρωση:

«Αίσιο τέλος έχει η περιπέτεια της ομάδας Μπάσκετ Κ18 του ΑΡΗ, η οποία συμμετείχε στο NextGen Euroleague, στο Άμπου Ντάμπι.

Η αποστολή της ομάδας αυτήν την ώρα ταξιδεύει με πτήση τσάρτερ για την Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια θα γίνει γνωστό πώς θα ταξιδέψει από την Τουρκία στη Θεσσαλονίκη.

Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλαν (Euroleague, υπουργείο Εξωτερικών, ελληνική πρεσβεία στο Άμπου Ντάμπι) στο αίσιο τέλος της υπόθεσης και διασφάλισαν την ιδανική διαμονή της αποστολής στο Άμπου Ντάμπι τις τελευταίες μέρες».



