Άρης: Επιστρέφει Ελλάδα από το Άμπου Ντάμπι η ομάδα Νέων των «κίτρινων»
Οnsports Τeam 03 Μαρτίου 2026, 14:40
EUROLEAGUE / Άρης

Άρης: Επιστρέφει Ελλάδα από το Άμπου Ντάμπι η ομάδα Νέων των «κίτρινων»

Η ομάδα Εφήβων του Άρη αναχωρεί από το Άμπου Ντάμπι με προορισμό την Ελλάδα.

Αίσιο τέλος φαίνεται πως λαμβάνει η περιπέτεια της εφηβικής ομάδας μπάσκετ του Άρη, η οποία είχε παραμείνει στο Άμπου Ντάμπι εξαιτίας της έντασης που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή.

Η ομάδα Εφήβων του Άρη βρισκόταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τη συμμετοχή της στο τουρνουά Next Gen της EuroLeague.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Μονακό σημειώθηκε βομβαρδισμός σε κοντινή απόσταση από το γήπεδο, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή του αγώνα, ενώ στη συνέχεια η διοργάνωση ακυρώθηκε.

Από την Κυριακή (01/03) έγιναν μεγάλες προσπάθειες για την ασφαλή επιστροφή της αποστολής στην Ελλάδα. Τελικά, βρέθηκε λύση, με τον Άρη να αναχωρεί με πτήση τσάρτερ προς την Κωνσταντινούπολη και από εκεί να συνεχίζει αεροπορικώς για την Ελλάδα.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί η ακριβής ώρα άφιξης της ομάδας στη Θεσσαλονίκη.



