ΠΑΟΚ: Έρχεται Θεσσαλονίκη ο Τρινκιέρι - Πότε θα παρουσιαστεί επίσημα

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με τον Ιταλό προπονητή στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι αναμένεται να αφιχθεί στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Τετάρτης, με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ να προγραμματίζει για το απόγευμα της ίδιας ημέρας συνέντευξη Τύπου για την επίσημη παρουσίασή του.

Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ κινείται πλέον σε ρυθμούς Αντρέα Τρινκιέρι, έχοντας ολοκληρώσει μια σημαντική συμφωνία με τον Ιταλό προπονητή.

Όπως γνωστοποιήθηκε επίσημα, ο έμπειρος τεχνικός θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» το μεσημέρι της Τετάρτης (04/03), ενώ λίγες ώρες αργότερα θα παρουσιαστεί στο PAOK Sports Arena, όπου θα παραθέσει συνέντευξη Τύπου ως ο νέος προπονητής του Δικεφάλου.