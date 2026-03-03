Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ: Έρχεται Θεσσαλονίκη ο Τρινκιέρι - Πότε θα παρουσιαστεί επίσημα
Eurokinissi Sports
Onsports Team 03 Μαρτίου 2026, 15:48
BASKET LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Έρχεται Θεσσαλονίκη ο Τρινκιέρι - Πότε θα παρουσιαστεί επίσημα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με τον Ιταλό προπονητή στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι αναμένεται να αφιχθεί στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Τετάρτης, με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ να προγραμματίζει για το απόγευμα της ίδιας ημέρας συνέντευξη Τύπου για την επίσημη παρουσίασή του.

Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ κινείται πλέον σε ρυθμούς Αντρέα Τρινκιέρι, έχοντας ολοκληρώσει μια σημαντική συμφωνία με τον Ιταλό προπονητή.

Όπως γνωστοποιήθηκε επίσημα, ο έμπειρος τεχνικός θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» το μεσημέρι της Τετάρτης (04/03), ενώ λίγες ώρες αργότερα θα παρουσιαστεί στο PAOK Sports Arena, όπου θα παραθέσει συνέντευξη Τύπου ως ο νέος προπονητής του Δικεφάλου.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Τα εντός έδρας παιχνίδια των Χάποελ, Ντουμπάι και Μάκαμπι μέχρι το τέλος της σεζόν
8 λεπτά πριν Τα εντός έδρας παιχνίδια των Χάποελ, Ντουμπάι και Μάκαμπι μέχρι το τέλος της σεζόν
EUROLEAGUE
Πότε και πού θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός AKTOR με Χάποελ και Ντουμπάι
37 λεπτά πριν Πότε και πού θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός AKTOR με Χάποελ και Ντουμπάι
ΜΠΑΣΚΕΤ
H COSMOTE TELEKOM Χρυσός Χορηγός των Εθνικών Ομάδων Μπάσκετ μέχρι το 2030
42 λεπτά πριν H COSMOTE TELEKOM Χρυσός Χορηγός των Εθνικών Ομάδων Μπάσκετ μέχρι το 2030
EUROLEAGUE
Euroleague: Οριστικό! Μετακομίζουν μέχρι το τέλος της σεζόν Χάποελ, Μακάμπι και Ντουμπάι
56 λεπτά πριν Euroleague: Οριστικό! Μετακομίζουν μέχρι το τέλος της σεζόν Χάποελ, Μακάμπι και Ντουμπάι
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved