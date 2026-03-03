ΠΑΕ Παναθηναϊκός: Η ενημέρωση για τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με την Μπέτις

INTIME SPORTS

Η διάθεση των εισιτηρίων για το εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μπέτις ξεκινά το μεσημέρι της Τρίτη (3/3)

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μπέτις την Πέμπτη (12/3) στο ΟΑΚΑ, ενώ μία εβδομάδα αργότερα (19/3) θα ταξιδέψει στο «La Cartuja» για την αναμέτρηση με τους «βερδιμπλάνκος».

Όλες οι λεπτομέρειες για τον αγώνα ρεβάνς στην Ισπανία από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση της φάσης των «16» του UEFA Europa League με αντίπαλο τη Ρεάλ Μπέτις (19/3, 22:00), θα διατεθούν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ομάδας με τη μορφή εκδήλωσης ενδιαφέροντος. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Η πρώτη φάση ξεκινάει από την Τρίτη 3/3 στις 16:30 και θα αφορά αποκλειστικά τους κατόχους εισιτηρίου διαρκείας.

Κάθε κάτοχος θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει το αίτημα του μέσω της παραγωγής REAL BETIS ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ / ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 + 1 εισιτήριο, δηλαδή:

— ένα για κάτοχο διαρκείας

— ένα επιπλέον για μεμονωμένο φίλαθλο ή και κάτοχο εισιτηρίου διαρκείας.

Η περίοδος προτεραιότητας θα ολοκληρωθεί στις 05/03/2026 και ώρα 12:00.

Στη συνέχεια η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη για όλους τους φιλάθλους, με δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έως 2 εισιτήρια ανά υποβολή.

Κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να καταχωρηθούν:

— Ονοματεπώνυμο

— Αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου

— Κινητό τηλέφωνο

— Email επικοινωνίας

— Αριθμός Gov Wallet εισιτηρίου διαρκείας

— Θύρα που αντιστοιχεί στο εισιτήριο διαρκείας

Όλα τα στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ και όπως αναγράφονται στο επίσημο ταξιδιωτικό σας έγγραφο.

Tα δεδομένα θα διαβιβαστούν προς έλεγχο στις αρμόδιες αρχές Ελλάδας και Ισπανίας.

Βάσει της ισπανικής αθλητικής νομοθεσίας, τα εισιτήρια είναι αυστηρά ονομαστικά και η είσοδος στο γήπεδο θα πραγματοποιείται μόνο μετά από ταυτοποίηση του φιλάθλου.

Οι φίλαθλοι των οποίων το αίτημα θα ικανοποιηθεί, θα ενημερωθούν μέσω email.

Όταν λάβουν το email, θα πρέπει να αποστείλουν (επίσης γραμμένα σε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ) τα στοιχεία μετακίνησης τους, σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA. Πιο συγκεκριμένα:

Για αεροπορική μετακίνηση:

— Ημερομηνία & ώρα αναχώρησης

— Αεροπορική εταιρεία

— Κωδικος πτήσης

— Στοιχεία πτήσης transit (εφόσον υπάρχουν)

— Αντίστοιχα στοιχεία επιστροφής

Για διαμονή:

— Επωνυμία καταλύματος

Για οδική μετακίνηση από γειτονικές χώρες:

— Χώρα αφετηρίας

— Αριθμός πινακίδας οχήματος

Λόγω της ιδιαίτερα υψηλής ζήτησης και του περιορισμένου χρονικού διαστήματος, παρακαλούνται οι φίλαθλοι να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες, ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη επεξεργασία των αιτημάτων για την καλυτερη εξυπηρέτησή τους».