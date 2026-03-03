Super League: Κλήθηκαν σε απολογία ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Οnsports Τeam

Σε απολογία από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Super League κλήθηκαν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, για τα παιχνίδια της 23ης αγωνιστικής στη Super League.

Η «Ένωση» έχει κληθεί με βάση άρθρα που προβλέπουν μόνο πρόστιμο, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον «Δικέφαλο του Βορρά». Επίσης, σε απολογία κλήθηκε κι η Κηφισιά, η οποία κι αυτή κινδυνεύει με πρόστιμο.

Η ανακοίνωση της Super League

«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Πέμπτη, 5-3-2026 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 28/2/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 28/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην από 3/3/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

2/ ΠΑΕ ΑΕΚ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 1/3/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 1/3/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 3/3/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην από 2/3/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’, 2 α’ ιιι), 3 περ. Ι α’ ε’, του Π.Κ. της ΕΠΟ.

3/ ΠΑΕ ΠΑΟΚ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 1/3/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 1/3/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 3/3/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3592/26/490880 από 3/3/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ASTERAS AKTOR.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ».