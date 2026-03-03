Ομάδες

Φιλικό τεστ χωρίς σκορ για Άρη και Κολοσσό στο Αλεξάνδρειο
Οnsports Τeam 03 Μαρτίου 2026, 16:33
BASKET LEAGUE

Φιλικό τεστ χωρίς σκορ για Άρη και Κολοσσό στο Αλεξάνδρειο

Τον Κολοσσό Ρόδου υποδέχτηκε την Τρίτη (03/03), στο Αλεξάνδρειο, σε προπονητικού χαρακτήρα φιλικό παιχνίδι, ο Άρης.

Τεστ που χρησιμοποιήθηκε για να ξεμουδιάσουν, ουσιαστικά, αμφότερες οι ομάδες από τις συνεχείς προπονήσεις, λόγω της διακοπής του πρωταθλήματος, στο οποίο επιλέχθηκε να μην κρατηθεί σκορ.

Απουσίασαν από το ματς για τους «κιτρινόμαυρους» οι διεθνείς Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Αμίν Νουά, όπως και ο Βασίλης Καζαμίας, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο πόδι. Χρησιμοποιήθηκε ο Βασίλης Πουρλίδας, ο οποίος αγωνίζεται με διπλό δελτίο στους Μαχητές Πειραματικό (Elite League).

Η ΚΑΕ Άρης αιτήθηκε, ακόμη, σήμερα την αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής της, εντός έδρας, αναμέτρησης, το Σάββατο (7/3), στην επανέναρξη της Greek Basketball League, με αντίπαλο το Μαρούσι. Οι Θεσσαλονικείς ζήτησαν το τζάμπολ να γίνει στις 13:00, αντί για τις 18:15 -ώρα στην οποία ορίστηκε να αρχίσει το παιχνίδι- αίτημα που δεν έγινε δεκτό, καθώς δε συναίνεσε σε αυτό το Μαρούσι.



