Κριστιάνο Ρονάλντο: Φήμες ότι έφυγε από τη Σαουδική Αραβία

Οnsports Τeam

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κι η οικογένεια του φέρεται να έφυγε από τη Σαουδική Αραβία και με το ιδιωτικό τζετ τους πήγαν στην Ισπανία.

Η Marca ανέφερε ότι ιδιωτικό αεροσκάφος συνδεόμενο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο προσγειώθηκε στη Μαδρίτη, προερχόμενο από το Ριάντ.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία υπέστη επίθεση από ιρανικά drones κι ο Πορτογάλος σούπερ σταρ φέρεται να αποφάσισε να μεταβεί στην ισπανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Ρονάλντο, που διαμένει στο Ριάντ, αναχώρησε με ιδιωτικό τζετ από την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας με προορισμό τη Μαδρίτη, φτάνοντας τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (2/2). Τη συγκεκριμένη πτήση, μάλιστα, παρακολουθούσαν χιλιάδες χρήστες μέσω της εφαρμογής FlightRadar24.

Το επόμενο παιχνίδι της Αλ Νασρ είναι προγραμματισμένο για τις 7 Μαρτίου, ωστόσο δεν αποκλείεται η αναβολή του, όπως συνέβη πρόσφατα με την αναμέτρηση κόντρα στην Αλ Ουάσλ.