ΠΑΟΚ: Πρόβλημα με Κένι, εκτός με Κηφισιά

Αρκετοί ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ βρίσκονται σε τροχιά επιστροφής, ωστόσο στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Κηφισιά ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα έχει δεδομένες απουσίες, με την περίπτωση του Κένι να ξεχωρίζει.

Ο Κένι δεν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή, καθώς η μαγνητική εξέταση έδειξε αιμάτωμα στη φτέρνα.

Οι άνθρωποι της ομάδας εμφανίζονται καθησυχαστικοί για την κατάστασή του, η οποία θα επανεκτιμάται σε καθημερινή βάση.

Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους, οι Τάισον και Παβλένκα ακολούθησαν θεραπεία, οι Πέλκας και Μεϊτέ προπονήθηκαν ατομικά στο γήπεδο, ενώ ο Ντεσπόντοφ συμμετείχε σε μέρος του προγράμματος. Με τα τρέχοντα δεδομένα, οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές δεν υπολογίζονται προς το παρόν από τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Στο μεταξύ, από το Δευτέρα (02/03) έχει επιστρέψει και ο Ντέγιαν Λόβρεν, πραγματοποιώντας τη δεύτερη διαδοχική προπόνησή του σε πλήρεις ρυθμούς. Το πρόγραμμα της ημέρας επικεντρώθηκε στην τακτική, μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια, ενώ δόθηκε έμφαση και στις στατικές φάσεις με ειδικό πρόγραμμα.