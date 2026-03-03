Μαρούσι: Όχι στην αλλαγή ώρας του τζάμπολ με τον Άρη
Το Μαρούσι αρνήθηκε το αίτημα του Άρη για αλλαγή ώρας στη μεταξύ τους αναμέτρηση, με την αναμέτρηση να ξεκινάει κανονικά στις 18:15.
Καμία αλλαγή στην ώρα του τζάμπολ του αγώνα του Αμαρουσίου με τον Άρη, με την αναμέτρηση να ξεκινάει στην ώρα που είχε οριστεί αρχικά, στις 18:15.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε κάνει αίτημα αλλαγής ώρας, προκειμένου να μην συμπέσει το παιχνίδι με εκείνο του ποδοσφαίρου, ωστόσο αυτό δεν έγινε δεκτό από την ομάδα του Αμαρουσίου.
Ο Άρης είχε ζητήσει το ματς να γίνει στις 13:00, ωστόσο το παιχνίδι θα κάνει τζάμπολ στις 18:15, όπως αρχικά είχε ορισθεί από τη Stoiximan GBL.