Μαρούσι: Όχι στην αλλαγή ώρας του τζάμπολ με τον Άρη

Οnsports Τeam

Καμία αλλαγή στην ώρα του τζάμπολ του αγώνα του Αμαρουσίου με τον Άρη, με την αναμέτρηση να ξεκινάει στην ώρα που είχε οριστεί αρχικά, στις 18:15.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε κάνει αίτημα αλλαγής ώρας, προκειμένου να μην συμπέσει το παιχνίδι με εκείνο του ποδοσφαίρου, ωστόσο αυτό δεν έγινε δεκτό από την ομάδα του Αμαρουσίου.

Ο Άρης είχε ζητήσει το ματς να γίνει στις 13:00, ωστόσο το παιχνίδι θα κάνει τζάμπολ στις 18:15, όπως αρχικά είχε ορισθεί από τη Stoiximan GBL.