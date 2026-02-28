Euroleague: Διακόπηκε οριστικά το Μονακό - Άρης λόγω βομβαρδισμών στο Άμπου Ντάμπι (βίντεο)

Οnsports Τeam

Η αναμέτρηση του Άρη με τη Μονακό για το Next Gen της Euroleague, που φιλοξενείται στο Άμπου Ντάμπι, οδηγήθηκε σε διακοπή λόγω βομβαρδισμών.

Απίστευτες εικόνες στον αγώνα των «κίτρινων» στα ΗΑΕ.

Το παιχνίδι του Άρη με τη Μονακό βρισκόταν σε εξέλιξη, σε εγκατάσταση κοντά σε αμερικανικές βάσεις, όταν κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου άρχισαν επιθέσεις από τον στρατό του Ιράν.

Οι σειρήνες ήχησαν άμεσα, με τους διαιτητές να σταματούν, αρχικά προσωρινά, την αναμέτρηση και στη συνέχεια να αποφασίζουν την οριστική διακοπή της.

Δείτε το σχετικό βίντεο: