Παναθηναϊκός: Επίσημο! Παρελθόν από το «τριφύλλι» ο Γιούρτσεβεν
Οnsports Τeam 28 Φεβρουαρίου 2026, 14:55
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Επίσημο! Παρελθόν από το «τριφύλλι» ο Γιούρτσεβεν

Ο Παναθηναϊκός επισημοποίησε την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Αυτό που έγινε νωρίτερα γνωστό, είναι πλέον κι επίσημο!

Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Τούρκο σέντερ, έπειτα από 1,5 σεζόν στην ομάδα. Η «πράσινη» ΚΑΕ αποφάσισε να ενεργοποιήσει το opt-out στο συμβόλαιό του κι ο Γιούρτσεβεν είναι πλέον ελεύθερος να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Αξίζει, πάντως, να τονίσουμε ότι ο παίκτης δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί σε άλλη ομάδα της Euroleague, καθώς η προθεσμία μεταγραφής για τη σεζόν 2025-2026 έχει πλέον παρέλθει.

Στις συνολικά 40 εμφανίσεις του με τη φανέλα του «τριφυλλιού» στην EuroLeague, ο Γιούρτσεβεν είχε μέσο όρο 9,5 πόντους και 4,8 ριμπάουντ ανά 17,3 λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Ομέρ Γιουρτσεβέν. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στη ζωή και την καριέρα του».


