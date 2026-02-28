Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Πρώτη φορά στην αποστολή ο Σισοκό – Εκτός ο Ίνγκασον
Onsports Team 28 Φεβρουαρίου 2026, 15:37
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Πρώτη φορά στην αποστολή ο Σισοκό – Εκτός ο Ίνγκασον

Η αποστολή των «πράσινων» για το εντός έδρας ματς με τον Άρη, στην οποία κάνει ντεμπούτο ο Γάλλος χαφ.

Την… προετοιμασία εξπρές για το ματς με τον Άρη στο «Απόστολος Νικολαϊδης», ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός. Με τον Ράφα Μπενίτεθ να καλείται να προσγειώσει τους παίκτες του μετά την πρόκριση επί της Βικτόρια και ταυτόχρονα να «φρεσκάρει» την ομάδα του στο σημαντικό ματς της Super League.

Στην αποστολή συμμετέχει για πρώτη φορά ο Μούσα Σισοκό, έχοντας ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Αντίθετα εκτός είναι ο Ίνγκασον για λόγους ξεκούρασης, όπως και ο Σιώπης που έχει υποστεί διάταση.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ:

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στην Άρη. Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση και rondo, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.

Σε όλο το πρόγραμμα συμμετείχε ο Σισοκό. Αποφόρτιση έκανε ο Ίνγκασον. Ατομικό ακολούθησαν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια και Κώτσιρας και θεραπεία οι Σιώπης και Πάλμερ – Μπράουν. Ο πρώτος υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε ότι έχει υποστεί διάταση στον δεξιό δικέφαλο.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που είναι στην αποστολή. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

HCPmpGRXkAAMfB5.jpg



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE 2
Η μεγάλη επιστροφή: Ο Ηρακλής εξασφάλισε την επάνοδο στη Super League 1
4 λεπτά πριν Η μεγάλη επιστροφή: Ο Ηρακλής εξασφάλισε την επάνοδο στη Super League 1
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός: Παίρνει 3.500 εισιτήρια για τη ρεβάνς με την Μπέτις
25 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Παίρνει 3.500 εισιτήρια για τη ρεβάνς με την Μπέτις
SUPER LEAGUE
Μπενίτεθ: «Θα δώσει έξτρα κίνητρο ο νέος προπονητής του Άρη, πρέπει να είμαστε έτοιμοι»
58 λεπτά πριν Μπενίτεθ: «Θα δώσει έξτρα κίνητρο ο νέος προπονητής του Άρη, πρέπει να είμαστε έτοιμοι»
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Με Ελ Κααμπί και Ταρέμι στις Σέρρες - Ποιους έκοψε ο Μεντιλίμπαρ
1 ώρα πριν Ολυμπιακός: Με Ελ Κααμπί και Ταρέμι στις Σέρρες - Ποιους έκοψε ο Μεντιλίμπαρ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved