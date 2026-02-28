Παναθηναϊκός: Πρώτη φορά στην αποστολή ο Σισοκό – Εκτός ο Ίνγκασον

Onsports Team

Η αποστολή των «πράσινων» για το εντός έδρας ματς με τον Άρη, στην οποία κάνει ντεμπούτο ο Γάλλος χαφ.

Την… προετοιμασία εξπρές για το ματς με τον Άρη στο «Απόστολος Νικολαϊδης», ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός. Με τον Ράφα Μπενίτεθ να καλείται να προσγειώσει τους παίκτες του μετά την πρόκριση επί της Βικτόρια και ταυτόχρονα να «φρεσκάρει» την ομάδα του στο σημαντικό ματς της Super League.

Στην αποστολή συμμετέχει για πρώτη φορά ο Μούσα Σισοκό, έχοντας ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Αντίθετα εκτός είναι ο Ίνγκασον για λόγους ξεκούρασης, όπως και ο Σιώπης που έχει υποστεί διάταση.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ:

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στην Άρη. Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση και rondo, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.

Σε όλο το πρόγραμμα συμμετείχε ο Σισοκό. Αποφόρτιση έκανε ο Ίνγκασον. Ατομικό ακολούθησαν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια και Κώτσιρας και θεραπεία οι Σιώπης και Πάλμερ – Μπράουν. Ο πρώτος υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε ότι έχει υποστεί διάταση στον δεξιό δικέφαλο.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που είναι στην αποστολή. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.