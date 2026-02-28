Η μεγάλη επιστροφή: Ο Ηρακλής εξασφάλισε την επάνοδο στη Super League 1

Onsports Team

Ο «γηραιός» επικράτησε στην Καρδίτσα με 1-0 και εξασφάλισε μαθηματικά την άνοδό του στα… σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου μετά από 9 χρόνια!

Ο ιστορικός Ηρακλής επιστρέφει εκεί που ανήκει. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επικράτησε 1-0 στην έδρα της Αναγέννησης Καρδίτσας για τα πλέι οφ του Α’ ομίλου της Super League 2 και το αποτέλεσμα αυτό του εξασφαλίζει και μαθηματικά την άνοδό του στα… σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Έτσι, οι «κυανόλευκοι» βάζουν τέλος στην πολυετή αναμονή να ξαναβρεθούν στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μετά από 9 χρόνια γυρίζουν εκεί που ανήκει στο σωματείο να βρίσκεται.

Όλα αυτά μετά από ένα σπουδαίο ντέρμπι στην έδρα της Αναγέννησης Καρδίτσας. Το «χρυσό» γκολ ήρθε στο 89’ για τον «γηραιό» με τον Κριστιάν Κούστα να κάνει το 0-1. Αμέσως μετά ο σκόρερ αποβλήθηκε, αλλά μικρή σημασία είχε αυτό.

Ο Ηρακλής έκανε το 3 στα 3 στα πλέι οφ και εξασφάλισε την άνοδο στην Super League 1!