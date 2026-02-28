Ομάδες

Η Μίλαν… καλοβλέπει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα
Onsports Team 28 Φεβρουαρίου 2026, 17:39
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Μίλαν

Η Μίλαν… καλοβλέπει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα

Οι «ροσονέρι» σύμφωνα με τους Ιταλούς είναι μία απ’ τις ομάδες που έχουν στο στόχαστρό τους τον νεαρό Έλληνα άσο.

Ακόμη ένα ευρωπαϊκό «μεγαθήριο» φέρεται να ενδιαφέρεται έντονα για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Μετά από την Παρί Σεν Ζερμέν και αρκετές αγγλικές και γερμανικές ομάδες, η ιταλική ιστοσελίδα «Tuttosport», αποκαλύπτει ότι ο νεαρός Έλληνας βρίσκεται στο «στόχαστρο» της Μίλαν.

Μάλιστα, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, οι ιθύνοντες του ιταλικού συλλόγου, αναμένεται να κινηθούν σε επίσημο επίπεδο για τον άσο της Γκενκ, ο οποίος εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στο βελγικό πρωτάθλημα, αλλά και με την εθνική Ελλάδας, εκτιμώντας ότι με ένα ποσό της τάξης των 30 εκατομμυρίων ευρώ θα μπουν δυναμικά στην «μάχη» για την απόκτηση του.

 



