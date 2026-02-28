ΟΦΗ - ΑΕΛ 3-0: «Δάγκωσε» το «αλογάκι» και σφραγίζει play offs Ευρώπης

Eurokinissi Sports

Οnsports Team

Επιστροφή στις νίκες για τον ΟΦΗ, καθώς επικράτησε 3-0 της ΑΕΛ στο Παγκρήτιο Στάδιο και εδραιώνεται για τα… καλά στις θέσεις των play offs 5-8.

Οι Κρητικοί επέστρεψαν με εμφατικό τρόπο στις επιτυχίες, αφήνοντας πίσω τα δύο σερί αρνητικά αποτελέσματα. Μάλιστα, έφτασαν τους 28 βαθμούς, «πιάνοντας» στην έκτη θέση τον Άρη και προσπερνώντας τον Βόλο, που αγωνίζεται την Κυριακή (01/03), την ώρα που η θεσσαλική ομάδα συμπλήρωσε τέσσερα παιχνίδια χωρίς νίκη και έμεινε στους 21 βαθμούς, παρά τις αξιόλογες εμφανίσεις και τις ισοπαλίες με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.

Το ματς ουσιαστικά κρίθηκε από τα πρώτα λεπτά. Στο 3’ ο Κωστούλας βρήκε τον Φούντα στην πλάτη της άμυνας και εκείνος με ψύχραιμο πλασέ άνοιξε το σκορ, ενώ στο 7’, ύστερα από ωραίο συνδυασμό Κωστούλα και Σενγκέλια, ο Έλληνας διεθνής επιθετικός «χτύπησε» ξανά για το 2-0.

Η ΑΕΛ προσπάθησε να αντιδράσει, όμως ο Μελίσσας χρειάστηκε να επέμβει στο 36’ σε σουτ του Αποστολάκης, ενώ στο ξεκίνημα της επανάληψης ο Κρίζμανιτς πρόλαβε σωτήρια τον Σαγκάλ.

Αντί για μείωση του σκορ, στο 56’ ήρθε το 3-0 με εντυπωσιακό σουτ του Σαλσίδο. Το υπόλοιπο της αναμέτρησης κύλησε χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις, με τους δύο προπονητές να προχωρούν σε διαχείριση δυνάμεων.

Διαιτητής: Σπύρος Ζαμπαλάς

Κίτρινες: Μασόν, Αποστολάκης, Ουατταρά

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Xριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Ανδρούτσος (73’ Γκονζάλεθ), Κανελλόπουλος (61’ Μπαΐνοβιτς), Αποστολάκης, Αθανασίου (82’ Χατζηθεοδωρίδης), Σενγκέλια (82’ Θεοδοσουλάκης), Φούντας, Σαλσίδο (73’ Λέγια)

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Μελίσσας, Μασόν (64’ Πέρες), Ηλιάδης, Μπατουμπισινκά, Φεριγκρά (46’ Ουαταρά), Όλαφσον (64’ Αποστολάκης), Ναόρ, Ατανάσοφ, Σίστο (46’ Κακουτά), Τούπτα, Σαγκάλ (74’ Πασάς)