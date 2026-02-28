Εμμανουήλ Καραλής: Τα διέλυσε όλα! Πήδηξε 6,17μ. και έκανε τη Νο1 επίδοση στον κόσμο!

Eurokinissi Sports

Οnsports Team

Ασταμάτητος ο Εμμανουήλ Καραλής, μια και διέλυσε το προσωπικό του ρεκόρ, καθώς «πέταξε» πάνω από τα 6,17μ. και σημείωσε την καλύτερη επίδοση στον κόσμο για τη φετινή χρονιά.

Ο Έλληνας άλτης του επί κοντώ χρειάστηκε συνολικά πέντε άλματα για να φτάσει σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. Ξεκίνησε περνώντας με χαρακτηριστική άνεση τα 5,70 και τα 5,90 μέτρα, δείχνοντας από νωρίς πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Στη συνέχεια ανέβασε τον πήχη στα 6,07 μέτρα και τον ξεπέρασε με την πρώτη προσπάθεια, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του άνοδο στο ξεκίνημα της χρονιάς.

Με το άλμα αυτό ο «Μανόλο» κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ κλειστού στίβου, βελτιώνοντας το 6,05 μέτρα που κατείχε ο ίδιος, ενώ παράλληλα σημείωσε την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο, αφήνοντας πίσω του το 6,06 μέτρα του κατόχου του παγκοσμίου ρεκόρ, Αρμάντ Ντουπλάντις.

Κι όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Τοποθέτησε τον πήχη στα 6,17 μέτρα και, μετά από μία αποτυχημένη πρώτη προσπάθεια, κατάφερε να τον περάσει με εντυπωσιακό τρόπο, γράφοντας ιστορία. Ο ίδιος έδειχνε να μην πιστεύει το επίτευγμά του και ξέσπασε σε έντονους πανηγυρισμούς μαζί με το κοινό στην Παιανία.

