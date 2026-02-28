Ομάδες

ΠΑΟΚ: Χαμόγελα στον «Δικέφαλο», προπονήθηκε ο Κωνσταντέλιας
Onsports Team 28 Φεβρουαρίου 2026, 21:22
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

Στη διάθεση του Ράσβαν Λουτσέσκου ο νεαρός άσος της ομάδας της Θεσσαλονίκης, ενόψει του αγώνα με τον Asteras Aktor.

Μετά από καιρό ευχάριστα νέα στον ΠΑΟΚ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που έμεινε εκτός για επτά παιχνίδια, επέστρεψε στον κανονικό ρυθμό των προπονήσεων. Έτσι τέθηκε στη διάθεση του Λουτσέσκου για το ματς πρωταθλήματος με τον Asteras Aktor.

Πέρα από τον νεαρό, επέστρεψε και ο Λούκα Ιβανούσετς ο οποίος απουσίασε για περίπου δύο μήνες. Έτοιμος και ο Ανέστης Μύθου που ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

«Το ευρωπαϊκό ταξίδι ολοκληρώθηκε, ο τελικός Κυπέλλου Ελλάδας θα απασχολήσει όταν έρθει η ώρα και πλέον όλο το βάρος πέφτει στο πρωτάθλημα, με το παιχνίδι κόντρα στον Asteras AKTOR να είναι στο μυαλό όλων με μοναδικό στόχο τους τρεις βαθμούς.

Η τελευταία πρόβα πριν τη μάχη με τους Αρκάδες περιελάμβανε δουλειά στις τελευταίας τακτικές λεπτομέρειες ενόψει του αγώνα στην Τούμπα, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.

Οι Γιάννης Κωνσταντέλιας , Λούκα Ιβανούσετς και Ανέστης Μύθου προπονήθηκαν κανονικά με την ομάδα. Οι Δημήτρης Πέλκας , Ντέγιαν Λόβρεν , Τάισον και Κίριλ Ντεσπόντοφ ακολούθησαν ατομικό στο πρόγραμμα στο γήπεδο. Τέλος, οι Γίρι Παβλένκα και Σουαλιό Μεϊτέ υποβλήθηκαν σε θεραπεία».

 



