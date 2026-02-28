Euroleague: Οριστική ματαίωση του NextGen Qualifier στο Άμπου Ντάμπι

Onsports Team

Διακόπτεται οριστικά το τουρνουά που ήταν σε εξέλιξη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως ανακοινώθηκε επίσημα λόγω των βομβαρδισμών.

Οι εικόνες με τη διακοπή του αγώνα των ομάδων Κ18 ανάμεσα σε Μονακό και Άρη, σόκαραν τους πάντες. Η αναμέτρηση συνεχίστηκε μέχρι το ημίχρονο και τότε διακόπηκε οριστικά. Με την απόφαση της Euroleague να φέρνει ματαίωση στο NextGen Qualifier του Άμπου Ντάμπι, λόγω της έκρυθμης κατάστασης με τους βομβαρδισμούς.

Η ανακοίνωση της Euroleague:

«Η Euroleague Basketball με λύπη ανακοινώνει την ακύρωση του προκριματικού τουρνουά adidas NextGen EuroLeague στο Αμπού Ντάμπι.

Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή, η απόφαση αυτή ελήφθη με σκοπό να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η προστασία όλων των συμμετεχόντων. Μετά από προσεκτική αξιολόγηση και συνεχή διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές και τους ενδιαφερόμενους φορείς, αποφασίστηκε ότι η ακύρωση της διοργάνωσης είναι η πιο υπεύθυνη ενέργεια που μπορεί να γίνει αυτήν τη στιγμή».