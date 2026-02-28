Η ενημέρωση της ΚΑΕ Άρης για την αποστολή της Κ18 που βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι

Onsports Team

Η αποστολή της μπασκετικής ομάδας του Άρη Κ18, βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι. Στο πλαίσιο των αγώνων του NextGen της Euroleague, τα παιδιά της ομάδας της Θεσσαλονίκης έδιναν αγώνα με τη Μονακό μόλις άρχισαν οι βομβαρδισμοί.

Η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ ενημέρωσε σχετικά με την κατάσταση της αποστολής. Η οποία βρίσκεται στο ξενοδοχείο, σε ανοιχτή γραμμή με το Υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα, η Euroleague προτίθεται να βάλει τσάρτερ για την επιστροφή της στην Ελλάδα, μόλις ανοίξουν τα αεροδρόμια.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ Άρης:

«Η ΚΑΕ Άρης Betsson ενημερώνει για την παρουσία της ομάδας Κ18 του συλλόγου στο Άμπου Ντάμπι Abu Dhabi για τις ανάγκες του Next Gen Euroleague, μετά από τις τελευταίες εξελίξεις με τις πολεμικές επιχειρήσεις που λαμβάνουν χώρα και στην περιοχή.

Ο αγώνας του Άρη Betsson με τη Μονακό ξεκίνησε στις 11:30π.μ. ώρα Ελλάδας και διακόπηκε στη δεύτερη περίοδο, λόγω των επιθέσεων που έγιναν και στο Άμπου Ντάμπι . Μετά από παραμονή λίγων ωρών στο γήπεδο, ο αγώνας ξανάρχισε, όμως διακόπηκε οριστικά στο ημίχρονο.

Οι αθλητές και τα μέλη της αποστολής του Άρη Betsson βρίσκονται στο ξενοδοχείο στο οποίο έχουν καταλύσει τις τελευταίες μέρες.

H επίσημη ενημέρωση που λάβαμε σε επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών είναι πως: “Eφόσον απαιτηθεί, υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο για να φύγουν όλοι οι Έλληνες από το Άμπου Ντάμπι”.

Η Euroleague ενημέρωσε ότι θα παράσχει όλα τα κόστη για τη διαμονή και σε περίπτωση που ανοίξουν τα αεροδρόμια, θα ναυλώσει πτήση τσάρτερ για την επιστροφή στην Ελλάδα.

Για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη, η ΚΑΕ Άρης Betsson θα ενημερώσει επίσημα».