ΑΕΚ: Οι οδηγίες προς τον κόσμο για Βόλο

Eurokinissi Sports

Οnsports Team

Ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί τις οδηγίες προς τους φιλάθλους που θα βρεθούν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο εξέδωσε η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ.

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας κόντρα στον Βόλο για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να διεξαχθεί σε «κιτρινόμαυρη» ατμόσφαιρα, καθώς δεκάδες χιλιάδες φίλοι της ομάδας ετοιμάζονται να δώσουν δυναμικό «παρών».

Η ΠΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες προς τους φιλάθλους που θα βρεθούν στο γήπεδο το απόγευμα της Κυριακής, επισημαίνοντας την ανάγκη για αυξημένη προσοχή και αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφαλείας, ώστε η αναμέτρηση να διεξαχθεί ομαλά και χωρίς προβλήματα.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ενημερώνουμε τους φιλάθλους της ΑΕΚ που θα βρεθούν στο Βόλο για να παρακολουθήσουν τον αγώνα με τον τοπικό Βόλο Ν.Π.Σ. την Κυριακή (1/3, 17.30), πως θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας.

Λόγω του γεγονότος πως το γήπεδο θα είναι κατάμεστο, καθώς τα εισιτήρια που εκδόθηκαν έχουν εξαντληθεί, τονίζουμε την ανάγκη να φροντίσουν όλοι να προσέλθουν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο το νωρίτερο δυνατό.

Οι θύρες του σταδίου θα ανοίξουν στις 14.30. Οι κάτοχοι εισιτηρίων για τον αγώνα θα πρέπει να φροντίσουν να προσέλθουν στο γήπεδο από την συγκεκριμένη ώρα. Με πάνω από 20 χιλιάδες φιλάθλους να πρόκειται να δώσουν το παρών στο γήπεδο, για την εύρυθμη είσοδο όλων, η προσέλευση το νωρίτερο δυνατό είναι απαραίτητη.

Το ίδιο απαραίτητο είναι και το πνεύμα συνεργασίας με τις αρμόδιες για την τήρηση της τάξης Αρχές.

Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο δεν θα πρέπει να επιχειρήσει να προσεγγίσει κανείς που δεν θα είναι κάτοχος εισιτηρίου. Θα υπάρχουν αυστηροί προέλεγχοι.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι ανάλογα με αυτά στους εντός έδρας αγώνες της ΑΕΚ. Σε λειτουργία και υπό τον έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ θα είναι και το κλειστό κύκλωμα καμερών ασφαλείας.

Κανένα καπνογόνο, κανένα αντικείμενο, καμιά κροτίδα ή φωτοβολίδα. Προστατέψτε την ΑΕΚ, αλλά και τους εαυτούς σας».