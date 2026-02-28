Euroleague: Αναβλήθηκε ο αγώνας Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί

Onsports Team

Η εξ αναβολής αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 3/3, δεν θα διεξαχθεί όπως ανακοινώθηκε επίσημα.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι βομβαρδισμοί μετά την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, καθιστούν κάθε αθλητική δραστηριότητα στις περιοχές αυτές, αδύνατη. Έτσι, η Euroleague ανέβαλε την αναμέτρηση της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Παρί.

Το ματς ήταν ήδη εξ αναβολής, καθώς πρόκειται για αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής. Είχε οριστεί για την Τρίτη 3 Μαρτίου, αλλά είναι προφανές πως δεν μπορεί να διεξαχθεί στο Τελ Αβίβ. Παράλληλα, δεν μπορεί να ταξιδέψει και η αποστολή της Ισραηλινής ομάδας.

Έτσι ανακοινώθηκε επίσημα από την Euroleague η αναβολή του ματς, με την τύχη του να αποφασίζεται τις επόμενες μέρες. Άλλωστε μέσα στην εβδομάδα θα γίνει Δ.Σ. για να ξεκαθαριστεί το τι θα συμβεί με τις ομάδες του Ισραήλ.

Η ανακοίνωση της Euroleague αναφέρει:

«Η αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής ανάμεσα στην Χάποελ Τελ Αβίβ και την Παρί που ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Τρίτη 3 Μαρτίου στο Τελ Αβίβ, αναβλήθηκε λόγω της παρούσας κατάστασης στην περιοχή.

Η Euroleague θα εξετάσει το θέμα μαζί με τις ομάδες που επηρεάζονται, για τις καλύτερες δυνατές επιλογές για νέο προγραμματισμό του παιχνιδιού. Περισσότερες πληροφορίες θα γίνουν γνωστές τις επόμενες μέρες».