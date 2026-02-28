Super League Βαθμολογία: «Δώρο» στον Παναθηναϊκό, ευκαιρία να ανέβει τετράδα

Onsports Team

Η νίκη της Κηφισιάς επί του Λεβαδειακού, δίνει ευκαιρία στο «τριφύλλι» να ανέβει στην 4η θέση με ματς λιγότερο – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.

Νίκες οκτάδας πήραν ΟΦΗ και Ατρόμητος, κόντρα σε ΑΕΛ και Παναιτωλικό. Στα ματς που… άνοιξαν την αυλαία της 23ης αγωνιστικής της Super League. Οι Κρητικοί ανέβηκαν στην 7η θέση με 28 βαθμούς, ενώ οι Περιστεριώτες είναι 8οι με 27.

Η Κηφισιά επικράτησε 1-0 του Λεβαδειακού, σε αποτέλεσμα που κάνει χαρούμενη την ομάδα των βορείων προαστίων αλλά και τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Λέτο ανέβηκε στους 24 βαθμούς και την 9η θέση, δίνοντας την ευκαιρία στους «πράσινους» αν νικήσουν τον Άρη να «πιάσουν» τον Λεβαδειακό στην 4η θέση. Έχοντας μάλιστα και ματς λιγότερο.

Το… κυρίως πιάτο είναι την Κυριακή 1η μέρα του Μάρτη, με τον Ολυμπιακό να παίζει στις Σέρρες με τον Πανσερραϊκό, την ΑΕΚ στο Βόλο με την τοπική ομάδα και 20.000 κόσμο στο πλευρό της, τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί τον Asteras Aktor και τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Άρη.

SUPER LEAGUE – 23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

ΟΦΗ – ΑΕΛ 3-0

Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-0

Κηφισιά – Λεβαδειακός 1-0

Κυριακή 1 Μαρτίου

16:00 Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός Novasports Prime

17:30 Βόλος – ΑΕΚ Cosmote Sport 1

19:00 ΠΑΟΚ – Asteras Aktor Novasports Prime

20:00 Παναθηναϊκός – Άρης Cosmote Sport 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΕΚ 52

2. Ολυμπιακός 50

3. ΠΑΟΚ 47 -21αγ.

4. Λεβαδειακός 39 -23αγ.

5. Παναθηναϊκός 36 -21αγ.

6. Άρης 28

7. ΟΦΗ 28

8. Ατρόμητος 27 -23αγ.

9. Βόλος ΝΠΣ 26

10. Κηφισιά 24

11. Παναιτωλικός 21 -23αγ.

12. ΑΕΛ 21 -23αγ.

13. Asteras Aktor 16

14. Πανσερραϊκός 12